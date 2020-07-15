شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى صالح يكشف التفاصيل الكاملة لتقديمه مسلسلا جديدا عن السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج حسنى صالح عن نيته تقديم مسلسل جديد عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، حيث كتب على حسابه بموقع "فيس بوك":"بطل الحرب والسلام أعد الآن نصا مهما في حياتي الفنية، السادات، سيكون أهم أعمالي بمشيئة الله دعواتكم".



المخرج حسنى صالح

وبدوره أكد المخرج حسنى صالح لـ"الخليج 365" أنه يعمل على اعداد وتجهيز وتجميع كافة المعلومات والوصول الى أسرار خاصة بالرئيس الراحل أنور السادات لعمل نص المسلسل، مشيراً إلى أنه عمل صعب وحساس جداً جداً ولابد من اختيار المعلومات بدقة خاصة جداً بعدما تم تقديم فيلم عن حياته وحقق نجاحاً لافتاً.

وأشار حسنى صالح أنه بدأ فى وضع النقاط الرئيسية الخاصة بالنص متمنياً أن يكون جاهزاً فى أقرب وقت ممكن لطمعه فى عرضه بشهر رمضان 2021، موضحاً أن عملاً عن الرئيس السادات له خصوصية كبيرة ويندرج تحت بند الأعمال الوطنية التى تخدم البلد خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر وأيضاً الدول العربية حولنا ولذلك فتوقيت تقديم أعمالاً وطنية مناسباً للغاية.



المخرج حسنى صالح

وتابع صالح أنه عندم التفكير فى تقديم أعمال وطنية لابد من اختيار شخصيات عظيمة لتناولها حتى تكون قدوة للمصريين أمثال أحمد زويل، مجدى يعقوب وغيرهم، و"السادات" شخصية عظيمة فهو له انجازات كبيرة بعدما تحرض للحرب من الكل ولكنها عاد وانتصر وأعاد سيناء مرة أخرى، ولديه العديد من الأمور فى حياته ولذلك فالعمل عنه لابد أن يكون جادة جداً وأن تليق بالوطن.

وقدم حسنى صالح مؤخراً مسلسل "بت القبائل" على قناة الحياة، من بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، محمد رياض، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخا، أشرف طلبة، عمر زهران و عمرو درويش، وتأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

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