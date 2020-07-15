شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج عن خيانة زوجة ويل سميث: احنا الشعب الوحيد اللى شتمه أقذر الشتائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ريهام حجاج، انتقادا لاذعاً لكل من وجه السباب للنجم العالمي ويل سميث وعائلته، بعد اعترافات زوجته الأخيرة بخيانتها له مع المطرب أوجست السينا، في فترة انفصالهما عام 2018.

وكتبت حجاج عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، منشور لتنتقد فيه طريقة تناول المصريين للقضية وتوجيهم السباب للنجم العالمي، وعائلته، وقالت:"احنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل على صور will smith وشتمه اقذر الشتائم هو و مراته و عيلته، اللي دخل شتم مراته واللي اتهمه انه رافع اريال".





وأضافت قائلة "وبغض النظر ايه اللي اتكتب احنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات ، مافيش بجد اي شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتي في الشعوب العربية، دا إن دل علي شيء فيدل على الآتي: (مش الكل طبعا عشان في ناس محترمة بس اغلبية اللي بيستخدم السوشال ميديا للأسف:

١- اكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين (مع اننا مفروض متدينين، معرفش ازاي)

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٢- خلصنا امراضنا النفسية والحشرية على نفسنا وكشفنا ارف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقا...

٣- احنا الشعب الوحيد اللي تفاني في سوء استخدام السوشال ميديا والحمد لله دا كان الانجاز الوحيد اللي حققناه منها

٤- هو مش مفروض نحشر نفسنا ونحكم علي حياة حد في العموم، فمنتهي الفجر والقدر الحكم علي حياة حد لا هو من بلدك ولا ثقافتك ولا تفكيرك ولا تربيتك

واختتم كلامها قائلة "يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض، لاء مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الأخرى، احنا عدينا البراميل بلا راجعة".