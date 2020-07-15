شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد من فيلم وثائقى للحظة الهجوم على فيلا نانسي عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو جديد واضح أنه من فيلم وثائقى، على وسائل التواصل الاجتماعي، من واقعة مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم، في جريمة اقتحام فيلتها الشهيرة ومقتل صاحب الواقع، وأظهرت لقطات الفيديو نانسي عجرم بملابس المنزل وهي تجرى بفزع بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار على الموسى، ثم بعد ذلك تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث.

وعلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على واقعة اقتحام فيلاتها قائلة: "اللي حدث معي ما أتمنى يحدث مع أحد، وهذا الشعور ما حد بيقدر يحكى عنه إلا اللي عاشه".

وفي وقت سابق، أعلنت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح الفنانة اللبنانية.

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وتعرض إحدى المنصات الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، قريبا والذي يتناول قصة اقتحام فيلا النجمة نانسى عجرم ، ومقتل المقتحم على يد زوجها فادي الهاشم.

"الرواية الكاملة" فيلم وثائقي يرصد قضية مقتحم فيلا النجمة نانسى عجرم ويتناول تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة المقتحم وشغلت الرأى العام.

وتعود تفاصيل القضية ليوم 5 يناير الماضى، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا في حين قالت أسرة نانسي أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.