شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: أثق فى قادتنا ووقت الجد فى ضهر جيشنا وبلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان رامى جمال، أنه يثق فى القيادة السياسية ومعرفتهم بمصالح مصر، مشددا على أنه وقت الجد سنكون سندا فى ظهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن ليس صدفة ولكن الله خيرا حافظا.

ونشر رامى، عبر حسابه على تويتر صورة لجندى يرفع العلم المصرى، صحبها بتعليق: "وقت الجد فى ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا، وتحيا وستحيا مصر بإذن الله، ما يحدث ليس صدفة ولكن الله خير حافظ".





وأضاف رامى: "أثق فى قادتنا ومعرفتهم بمصلحة بلادنا مش فى كلام العامة، ووقت الجد يا وطنى داعم لجيش بلدك يا وطنى داعم لجيش بلدك".

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وكان الفنان رامى جمال، وجه رسالة إلى جمهوره يطالبهم فيها بالسعى خلف أحلامهم والتفكير بطريقة مختلفة لتحقيقها، وغرد رامى جمال عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "كل ما كانت احلامك بسيطة كل ما كانت السعادة اسهل، لان كل ما كبرت احلامك هتكبر ضريبه تحقيقها. احلم وخليك طموح وفكر بطريقه مختلفة علشان توصل للى نفسك فيه، وأكتر حاجه نفسى فيها انا هى الصحة والستر وان اللى بحبهم يبقوا بخير. ربنا يسعد الجميع".

كما أعرب الفنان رامى جمال، عن تضامنه مع عمرو السولية، لاعب الوسط بالنادى الأهلى، بعد التعليقات المسيئة والتنمر ضد ابنته صاحبة الـ3 سنوات، قائلاً: "فى ناس الكيبورد مقوى قلبها.. ولما يتجاب هتشوف قطة".