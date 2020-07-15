شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد وجيلان علاء بنفس الفستان من كواليس مسلسل "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الثلاثي مريم الخشت وأسماء أبو اليزيد بالإضافة إلى جيلان علاء تجمعهن صداقة وطيدة وفرحة عارمة بسبب استئناف تصوير مسلسل "الآنسة فرح" من جديد، مثلما ظهرن مؤخراً أثناء صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها على موقع انستجرام جاءت من كواليس المسلسل، حيث ظهرن فى قمة السعادة أثناء التقاط الصورة التي علقت عليها جيلان بكتابة: "كنتوا واحشنى يا بنات يا حلوات، ورجعنا تانى التصوير".

كما أن الصورة ظهرت خلالها الفنانة جيلان علاء بنفس الفستان التى ارتدت الفنانة أسماء أبو اليزيد.



جيلان علاء واسماء

وكان أعلن الفنان تامر فرج عن موعد عرض الجزء الثاني والثالث لمسلسل "الآنسة فرح"، وكتب فرج عبر حسابه على فيس بوك، قائلا "لكل الناس اللى بتسأل على مسلسل الآنسه فرح احنا بنصور الجزء الثانى والثالث وإن شاء الله هيتعرضوا فى شهر نوفمبر مش سبتمبر زى ما كنت أعلنت قبل كده".

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بدأت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل وذلك بعد فترة من التحضيرات والتيرتيبات وترقب تطورات الأوضاع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجديد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى لاسيما بسبب فتح خطوط درامية جديدة فى العمل.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.