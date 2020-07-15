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شكرا لقرائتكم خبر عن جوان كولينز تقضى سهرة رومانسية مع زوجها فى فرنسا.. من أين انتقت فستانها الأنيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية جوان كولينز أنها واحدة من أهم وأبرز أيقونات الجمال والأناقة في الجمال، وذلك بالرغم من أنها في نهاية " الثمانينات من عمرها " .
ظهرت جوان كولينز البالغة من العمر ( 87 سنة ) و هي في حالة معنوية جيدة حيث استمتعت بقضاء سهرة رومانسية مميزة مع زوجها بيرسي جيبسون البالغ من العمر ( 55 سنة ) ، و ذلك في سانت تروبيه بفرنسا .
جوان كولينز وزوجها
استطاعت كولينز أن تخطف الأنظار نحوها بإطلالتها الكلاسيكية الساحرة ، حيث ارتديت فستان قصير floral حمل توقيع دار أزياء " D&G " وصل سعره الي 1600 جنيه إسترليني .
جوان كولينز مع زوجها
يذكر أن جوان كولينز قدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة علي مدار حياتها الفنية المذهلة ، وهي الاعمال التي تنوعت بين تليفزيونية و سينمائية ، ومن أبرزها : " The Big Sleep " و " Poliziotto senza paura " و " Empire of the Ants " و " Homework" و " Game for Vultures " و " The Cartier Affair " و " Dynasty " و" Roseanne " و غيرهم .
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