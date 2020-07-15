شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال وشباب تنمية المواهب فى حدوتة مصرية على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدوتة مصرية تكتبها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر من خلال كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسنين، وذلك فى الثامنة مساء السبت 18 يوليو على مسرح النافورة .

يبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم يشدو الأطفال الموهوبون بباقة من أشهر الأغانى التراثية والوطنية منها الفن ، على بلد المحبوب ، يا ورد مين يشتريك ، امتى الزمان ، مضناك ، زى الهوا ، يا وابور قول لى ، النور مكانه فى القلوب ، بلد التاريخ ، شعر تحية لجيش مصر والشهداء ، سلم ع الشهدا ، مصر التى فى خاطرى ، الجيل الصاعد ، مصر يا ام الدنيا ، الله ع المستقبل ، مصريتنا ، يا اغلى اسم فى الوجود ، انا ابن مصر ، الوطن الاكبر .. اداء اسماء الدسوقى ، شادى جهاد ، احمد فريد ، احمد محمود ، غادة ، محمد يسرى ، يوسف حسن ، احمد مجدى ، الاء الشربينى ، مازن علوان ، رحمة ضاحى ، لوجين ، مصطفى ناصر ، اسراء عصام ، يوسف حسن ، ملك عادل ، يوسف عزت ، ماجدى الحسينى ، احمد السواحلى.

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كما تتغنى أصغر مطربة فى مصر و وزارة الثقافة سيليا محمد ( 3 سنوات ونصف ) بـ تعرف تتكلم بلدى .