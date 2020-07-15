شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يعبر عن افتقاده لوالده الراحل بأغنية واحشنى يابا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان على ربيع رسالة إلى والده الذى رحل فى وقت سابق من العام الجاري، وذلك من خلال حسابه عبر انستجرام من خلال فيديو يتضمن صورته، وعليها أغنية تتضمن كلمات مؤثرة هي "واحشني يا با"، .. كما علق على الفيديو بكتابة، "واحشنى يابا .. الله يرحمك".

وكان حرص النجم على ربيع، عبر حسابه بموقع انستجرام، مشاركة صورة مع جمهورها خلال ارتدائه الكمامة خوفا من عدوى فيروس كورونا، نالت إعجابهم.

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وظهرعلى ربيع، مرتديا الكمامة ونظارة شمس وكاب ، حيث أخفى ملامحة بالكامل، وعلق قائلاً:" مفيش غير إن الفيرس يخش من وداني بقى".

وكان أشاد النجم على ربيع بالمخرج سعيد حامد واصفًا إياه بالمخرج ‏العبقرى الذى أخرج له أحلى أفلامه، كما دعاه للتعاون مرة أخرى ‏فى أفلام جديدة من أخراجه.‏

ونشر على ربيع صورة مع المخرج سعيد حامد فى حمام سباحة، ‏وعلق على الصورة: "المخرج العبقرى الأستاذ سعيد حامد.. أنا ‏بحبه جدًا.. أخرج أحلى الأفلام.. ووحشتنا بقى وعايزين أفلام ‏جديدة.. الصورة دى وإحنا بنعدى المنش".‏

وكان أخر أعمال الفنان على ربيع مسلسل "عمر ودياب" والذى ‏سجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما ‏قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو ‏إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ‏وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن ‏منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو ‏وأحمد فتحى، وكان يُعرض المسلسل على قناتى ‏ON‏ والحياة.‏