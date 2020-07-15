شكرا لقرائتكم خبر عن نيولوك مى عمر فى أحدث جلسة تصوير.. فستان أزرق وستايل خمسينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة مى عمر إلى جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، وكلاسيكية إلى حد كبير، تشبه إطلالات نجمات السينمات وسيدات المجتمع فى الأربعينيات والخمسيينات، من خلال فستان أزرق وتسريحة شعر كلاسيكية، وذلك ليكون "السيشن" الجديد غلاف لإحدى المجلات، وتفاعل الجمهور مع الصورة الجديدة التى نشرتها مى عبر حسابها على انستجرام، وأثنوا على هذا الـ "ستايل" المختلف عن ستايل مى الحقيقى.

مى عمر وتقدم مى عمر مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر بدء تصويره مطلع شهر أغسطس ليكون أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية. Advertisements وتعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات الأغانى لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

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