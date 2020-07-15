شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يحتفل بعيد ميلاده: 37 سنة ستر وكرم كبير من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان والمطرب هيثم شاكر، بعيد ميلاده السابع والثلاثين، حيث إنه مواليد 15 يوليو عام 1983 فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لأبوين مصريين، مؤكدا أن ما وصل إليه حتى الآن هو ستر وكرم من الله سبحانه وتعالى.





ونشر شاكر، صورة له عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "37 سنة ستر وكرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما أنا به الآن، والحمد لله على ما سيأتى والحمد لله على كل حال".

Advertisements



وكان هيثم شاكر، استرجع مؤخرا كواليس تسجيل أغنية أحلف بالله منذ 20 عامًا، حيث شارك جمهوره بفيديو ظهر من خلاله الفنان حميد الشاعرى والنجم الكبير حكيم والمطرب حسام حبيب، قائلاً: "فيديو من الأرشيف عمره 20 سنة تقريبًا أثناء عمل الماستر لأغنية أحلف الله الفيديو من تصوير المنتج فايز عزيز، يظهر فى الفيديو النجم حميد الشاعرى والنجم حكيم والنجم حسام حبيب ومهندسى الصوت أسامة الشيخ وفادى تمساح".

ويحضر المطرب هيثم شاكر لألبومه الجديد، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير الذى حمل اسم "معرفة قديمة"، وقرر هيثم اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية والمقسوم، ومن المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة جلسات العمل الفعلية، يعقد جلسات عمل مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغانى، مع هدوء انتشار فيروس كورونا.