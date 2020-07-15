شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل النهاية ساخرا: مفيش حد وقف جنب ويل سميث فى محنته زى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر المؤلف والسيناريست عمرو سمير عاطف، من تعليقات المصريين على خيانة جادا بينكيت، لزوجها النجم ويل سميث، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فى العالم وقف بجوار ويل سميث فى محنته مثل المصريين، مشيرا إلى أن الشعب فوق العظمة.

واستعان عاطف بأحد التعليقات الساخرة من المصريين على حساب ويل سميث، عبر حسابه على فيسبوك: "مفيش حد فى العالم وقف جنب ويل سميث فى محنته زى المصريين، بجد شعب فوق العظمة، أمه نفسها لو عايشه مكانتش اتحمقت كده".





وكانت جادا سميث اعترفت أمام زوجها بتفاصيل خيانتها له، وكشفت من خلال فيديو وهى تجلس على طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث. واعترفت جادا بينكيت زوجة النجم العالمى ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغنى أوجست السينا.

من ناحية أخرى، كان الكاتب عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل النهاية، قد قال إن الهدف فى المقام الأول من المسلسل أن يجذب المشاهد، فإذا لم يحقق ذلك الهدف فلن يتم تحقيق أى هدف من المسلسل.