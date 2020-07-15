شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحة الخيانة..مصادر : ويل سميث وزوجته "معنوياتهم مرتفعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم العالمي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت سميث إلى لوس أنجلوس بعد قضاء أجازة معًا في جزر البهاما ، حسبما أكد موقع مجلة pepoel.

حيث كشفت أحد المصادر أن الزوجين سافرا إلى جزر الكاريبي الأسبوع الماضي، قبل إصدار حلقة Red Table Talk التي عرضت الجمعة الماضية، والتي كشفت فيها بينكيت سميث ، 48 عامًا ، أن لديها علاقة حب مع المغني August Alsina ، 27 عامًا ، بينما هي وسميث ، 51 عاما ، كانا منفصلين بسبب خلافات أسرية.

وأكدت مصادر المجلة أن ويل وجادا سافرا إلى جزر البهاما مع عائلتهما الأسبوع الماضي ، مضيفًا أن الزوجين كانا في حالة معنوية جيدة، وان الجميع كانا في رحلة رائعة، حيث انهم كانوا في لوس أنجلوس منذ فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا ، لذلك استمتعوا كثيرًا في المهرب.

وجزر البهاما مفتوحة أمام السائحين الأمريكيين منذ الأول من يوليو وسط جائحة الفيروس التاجي المستمر.

Advertisements

وكانت جادا اعترفت لزوجها ويل سميث، بخيانها له حيث جلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها علىFacebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا وأنها قامت بخيانته.

وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.