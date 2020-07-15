شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يوجه رسالة لـ سعد لمجرد قبل طرح أحدث أعماله الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب وليد توفيق صورة تجمعه مع المطرب المغربي سعد لمجرد، من خلال حسابه على موقع انستجرام، حرص عبرها على تهنئة الأخير على أحدث أعماله الغنائية "عدى الكلام"، والذى من المفترض أن يتم طرحه الليلة، حيث علق على الصورة بكتابة : " "مبروك ألف مبروك لصديقي الفنان سعد لمجرد".

أغنية "عدى الكلام" هي أول أغنية يتم غناؤها من قبل سعد لمجرد باللهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعمية، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.



توفيق وسعد لمجرد

Advertisements

وتم تصوير كليب أغنية "عدى الكلام" في سيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، من إخراج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية.

على جانب آخر نشر المطرب المغربى سعد لمجرد على صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام رسالة لمتابعية قال فيها: صباح الخير عليكم اليوم إن شاء الله سنلتقى الساعة 17.50 بتوقيت المغرب على انستالايف قبل طرح كليب "عدى الكلام" دردشة بسيطة معكم يا أغلى فانز وذلك للإعلان على مفاجأة مستقبلية".

من ناحية أخرى احتفل الفنان سعد لمجرد بحصوله على الدرع الماسى حيث تخطت قناته 10 ملايين متابع عبر موقع يوتيوب، وسط تهانى جمهوره بذلك الإنجاز الكبير ونشر سعد لمجرد، عبر حسابه بموقع انستجرام "فيديو" خلال لحظة تسلمه الدرع الماسى، موضحا أنه سعيدا جدا جمهوره الذى يشجعه للأبد.