شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر فى صورة مع ابنها حسام الحسينى: أطيب وأحن قلب فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة نهال عنبر، عن حبها الكبير لابنها المخرج والفنان حسام الحسينى، مؤكدة أنه أطيب وأحن قلب فى الدنيا، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة مع ابنها حسام، صحبتها بتعليق: "مع ابنى وحبيبى وروح قلبى وحياتى المخرج الكبير حسام الحسينى، أطيب وأحن قلب فى الدنيا".





من ناحية أخرى، انتهى المخرج حسام الحسينى، من تصوير أغنية ديو بعنوان "تيك توك" التى يغنيها الفنان محمد رمضان ‏والمطرب الأمريكى سوبر ساكو‎، الأغنية تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، ومن المقرر عرضها خلال ‏الأيام المقبلة، وهى من كلمات وألحان فرغلى بلاكس، توزيع سوبر ساكو، إخراج ‏حسام الحسينى.

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يذكر أن "تيك توك" يعد التعاون السادس الذى يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسينى، بعد ‏كليبات "نمبر وان، الملك، إنساى مع سعد لمجرد، أغنية السلطان التى صورت فى المغرب، وأغنية جيشنا ‏صعب".‏

ونشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع انستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.