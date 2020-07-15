شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعين بمشهد من "بحب السيما".. وتعلق: أيام المصيف مع العيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت النجمة ليلى علوى، بمقطع من فيلم "بحب السيما"، مع الفنان القدير محمود حميدة، للتعبير عن تجمع العائلات للاستمتاع بقضاء أوقات الصيف أمام البحر، حيث نشرت مشهد من الفيلم عبر حسابها على انستجرام، صحبته بتعليق: "أيام المصيف مع العيلة فى راس البر".

وكانت الفنانة ليلى علوى، بدأت فى الاستمتاع بالصيف خلال الفترة الحالية على طريقتها الخاصة، مثلما ظهر من خلال حسابها الرسمى على موقع تويتر حين نشرت عبره 4 صور جديدة لها على شاطئ البحر، حيث علقت على تلك الصور بالتأكيد على أنها اختارت هذا العام قضاء الصيف فى مدينة العلمين الجديدة وكتبت: "الصيف السنة دى فى مدينة العلمين الجديدة".

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ليلى علوى

يشار إلى أن النجمة ليلى علوى، حرصت على دعم الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش، داعية كل فتاة تعرضت لأى نوع من أنواع التحرش إلى عدم السكوت والخوف من نظرة المجتمع حتى تمنع الأذى عن باقى الفتيات.

وكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "مفيش بنت ماتعرضتش للتحرش.. جملة بتتردد كتير اليومين دول وسط الحوادث المؤسفة اللى بنعيشها وبنسمع عنها، جملة صادمة ومرعبة ومن المخيف إن الشواهد بتقول إنها حقيقة.. عشان كده لازم نقف عندها، وكل بنت وست تفكر وتقرر إنه مش من حق أى حد أيا كان إنه يخترق خصوصيتها ويقتحم مساحة هى ماسمحتش بيها، لا لفظًا ولا فعلًا ولا بأى شكل من الأشكال، لأن السماح بأى تجاوز غلط، وممكن يتطور لما هو أسوأ".