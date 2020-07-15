شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشوق جمهوره بصورة جديدة قبل ساعات من طرح أغنيته تيك توك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد رمضان، عن طرح أغنيته "تيك توك"، اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الصور انستجرام، وكتب "الليلة ان شاء الله #اغنية #تيك_توك على قناتي الرسمية على يوتيوب".
كما أعلن مؤخرا عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا: "انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسيني مدير تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح".
"تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية فى بلده. ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ليس الأول لرمضان مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع النجم المغربى سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا التعاون جديد سيجمعه مع نجم الرابر ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً أثناء حفلته فى المغرب ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.
وقدر ثمن الساعة بـ275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بـ903 ماسات لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها نحو 18.2 قيراطًا.
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