شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور أميتاب باتشان يتلو الصلوات لشفاء الأسطورة الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جمهور الأسطورة الهندية أميتاب باتشان صلواته من أجل شفاء محبوبهم، حيث رصدت الصحافة الهندية عدد من الصور لجمهوره وهو يضع صور النجم ويتلوا الصلوات من أجل شفاءه من فيروس كورونا والذي أصيب به إضافة إلى نجله ايضا.

وذكر موقع indiatoday، نقلا عن مصادر طبية أن أميتاب باتشان ونجله ابهيشيك يستجيبان بشكل كبير للعلاج داخل مستشفى نانافاتي، وأنهما سيظلان في المستشفي على الأقل لمدة أسبوع.

وكان النجم الهندي الأسطوري أميتاب باتشان صاحب ال ٧٧ عاما كتب في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد ، إيجابية التحليل.

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فيما أعلن بعدها النجم العالمى أبهيشيك باتشان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده أسطورة الهند النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حيث كتب خلال تدوينة له: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك.

الممثل الأسطوري في وحدة عزل الجهاز التنفسي في مستشفى Nanavati في مومباي وقال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا راجيش توب لـ NDTV "إنه لا يعانى من أعراض قاسية والحالة مستقرة".