شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم صاحب المقام على الإنترنت خوفا من قلة الجمهور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج كريم السبكى لـ ”الخليج 365”، إن فيلم "صاحب المقام" للنجوم يسرا وآسر ياسين، سيعرض على إحدى المنصات الرقمية العربية، بدءا من يوم 30 يوليو الجارى، حيث من المقررعرض الفيلم لمدة 3 أشهر على تلك المنصة، في سابقة تحدث للمرة الأولى لعمل سينمائي مصري، مضيفاً أن الفيلم لن يعرض سينمائيًا، وسيكتفي بعرضه على المنصة والقنوات الفضائية، مؤكداً أن الأفيشات المنتشرة للفيلم ليست النهائية، وأنه يقوم حاليًا بإعداد الأفيشات الرسمية، وطرحها خلال أيام، ويبدو أن صناع العمل فضلوا عرضه أونلاين خوفا من قلة الجمهور بسبب فيروس كورونا وبسبب تحديد نسبة 25% فقط لمشاهدة الأفلام.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

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تظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث، خاصة أن جد آسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث أن آسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.