شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن زواجه رسميا بصورة على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، زواجه، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اكتفى بنشر صورة كاريكاترية لزوجين بملابس الزفاف، وقام بتغير حالته الاجتماعية إلى "متزوج"، حيث إنه ليس الزواج الأول للفنان وائل عبد العزيز، فقد سبق وأن تزوج من قبل.



شقيق ياسمين عبد العزيز على فيس بوك

يذكر أن وائل عبد العزيز، عاد قبل أيام لإثارة الجدل، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على فيس بوك، لفنجان قهوة، يظهر فيه صورة ظلالية لرجل وامرأة وعلق وائل عبد العزيز على الصورة قائلا: "خايف اخد بوء انهى العلاقة الملزقة دى".



وائل عبد العزيز

وكان وائل عبد العزيزقد هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بسبب الفنان أحمد العوضى، والتى كشف عنها وائل منذ فترة وتسببت في أزمة كبرى انتهت بإعلان العوضي وياسمين حبهما لبعضهما ثم الزواج.