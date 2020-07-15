ترامب يتخلى عن لون شعره الأصفر.. اليكم “لوك” رئيس الولايات المتحدة الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مؤتمراً صحافياً في حديقة البيت الأبيض حول عدد من المواضيع المهمة، إلا أن حديث الساعة كان مظهر الرئيس غير العادي إلى حد ما، إذ أثار لون شعره ضجة على تويتر.

فعلى ما يبدو قرّر ترامب التخلي عن لون شعره الأصفر الذي اشتهر به، وظهر لأول مرة بلون شعر وكأنه لونه الطبيعي، إذ كان أقرب إلى الرمادي من الأشقر.

وسرعان ما تحول “لوك” رئيس الولايات المتحدة إلى حديث رواد الإنترنت، إذ رأى بعض الناس إن اللون يليق به، إلا أن آخرين وصفوه بأنه “يائس” وانتقدوه.