أولمبياد طوكيو في خطر

متابعة بتجــــــــــرد: ذكر كيوشي كوروكاوا المستشار بالحكومة اليابانية لرويترز أن منافسات أولمبياد طوكيو قد تتأجل مجدداً اذا تطور فيروس كورونا المستجد بشكل أقوى، وأن التصاعد في عدد الحالات في طوكيو مؤخراً يرجع إلى عدم اتباع الإرشادات الصارمة للوقاية من العدوى ويمكن أن تتأجل الألعاب الأولمبية مجدداً ولكن لا يمكنني التنبؤ.

وواصل كوروكاوا أحد المخاوف الآن يتعلق بكيفية احتواء انتشار العدوى والأمر الآخر كيفية دعم الاقتصاد لأن الكثير من الأشخاص يفقدون الوظائف.

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو لرويترز إن الألعاب الأولمبية التي كان موعدها الأصلي ينطلق هذا الشهر لكنها تأجلت إلى 2021 بسبب الوباء، يجب أن تقام العام المقبل لتكون رمزاً لاتحاد العالم ضد الفيروس.