متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال ردود الفعل الغاضبة من الإعلان الّذي قدّمه الممثل السوري يزن السيد تغزو مواقع التواصل الإجتماعي، وانطلقت اتهامات تدينه بالإساءة إلى صورة السوريين.
في التفاصيل، كان الممثل يزن السيد قد نشر قبل أيام إعلاناً يظهر فيه بشخصيّة سائق التاكسي ويحاول التحرّش برجل بطريقة غير مُباشرة، لتنطلق بعدها حملة هجوم على النجم السوري.
وردّ يزن السيد على الإتهامات الّتي طالته في حديث لـ ET بالعربي قائلاً “الفنان يقدّم مادةً في أي مكان ولا يمكن ربط الشخصيّة به”.
وأضاف يزن مُستغرباً “في كذا نجم عاملين أعمال بلبنان مثل تيم حسن بشخصيّة تاجر المخدرات ومكسيم خليل بشخصيّة مُتحرّش بالنساء، ليش ما قالوا إنن أساؤوا للسوريين؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر يزن السيّد بدور المُتحرّش بالرجال.. إتهامات بالإساءة إلى صورة السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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