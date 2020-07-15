مروان خوري بـ”كمل حياتك”.. يطل على جمهوره من نافذة الأمل

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم اللبناني مروان خوري أغنيته الجديدة بعنوان “كمل حياتك” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري وتأتي بمثابة رسالة تفاؤل، فيدعو من خلالها مُبدع لبنان إلى التمسك بإرادة الحياة رغم قسوة ما يمرّ به العالم منذ انتشار وباء كورونا الذي قيّد البشر في مختلف بقاع الأرض.

يُقدّم مروان خوري الأغنية بإحساسه المرهف ليرسم نافذة ضوء وأمل رغم الظلام الحالك المُسيطر على الأرض في هذه الأيام الصعبة.

وحققت الأغنية انتشارًا ملحوظًا فور طرحها حيث تناقلها محبو مروان خوري بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.