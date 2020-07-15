متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم المصري آسر ياسين عن البرومو الرسمي لفيلم “صاحب المقام”، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، والذي سيعرض على إحد المنصات الإلكترونية ابتداءً من يوم 30 يوليو الجاري، قبل طرحه في الصالات السينمائية.
“صاحب المقام” من بطولة: يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، والفنان الراحل إبراهيم نصر في أخر ظهور له، وهو من إخراج ماندو العدل.
وتدور أحداث الفيلم، حول وقوع أحد الشباب الذي يجسد دوره “آسر ياسين”، في العديد من المتاعب في حياته، حيث يصبح الأمل الوحيد له في امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.
كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين يكشف عن برومو “صاحب المقام”.. وهذا موعد عرض الفيلم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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