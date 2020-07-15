موقف إنساني جديد لـ تامر حسني يخرج إلى العلن.. إليكم ما حصل مع هذه السيدة

متابعة بتجــــــــرد: انتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للنجم المصري تامر حسني وبرفقته سيدة بسيطة بدت متأثرة جدًا لرؤيته.

وكشف أحد الناشطين على الإنترنت عن القصّة الكاملة وراء هذه الصورة، فكتب في منشور عبر موقع “فيسبوك”: “هذه السيدة البسيطة طلبت من أمن الفندق تتصور مع تامر، راح راجل الأمن قالها بلهجة حادة استني لما يخلص تصوير مع الناس وكان في زحمة كبيرة”.

وتابع: “راح تامر قاله انت بتزعقلها ليه مين قالك تعمل كدا و ليه تقولها تستنى اتفضل اقف ورا انا هتصور معاها اول واحدة وفضل يقولها عشان خاطري متزعليش من رجل الأمن هو بس متوتر غصب عنه عشان الزحمة و باس راسها وغنالها لوحدها شوية”.

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واختتم الراوي منشوره موجهًا كلامه إلى تامر حسني وقال: “ربنا يجبر بخاطرك يا إنسان يا حقيقي”.

لا يُعتبر هذا الموقف الإنساني للفنان تامر حسني، هو الوحيد الذي يخرج إلى العلن ويكشف عنه ناشطون عبر الإنترنت، فنجم الجيل معروف بإنسانيته ويشهد محبّوه في مختلف البلدان العربية والعالم على تواضعه وبساطته في التعامل معهم حين يلتقون به في المطارات أو الفنادق التي يسكن فيها خلال جولاته الغنائية.