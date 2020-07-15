إياد نصار: هاجمت التحرش فشتموني.. أنت روبوت

متابعة بتجــــــــــرد: أعرب الفنان إياد نصار عن تعجبه من الهجوم عليه بعد حديثه ومهاجمته للتحرش، بعدما وجه له بعض المتابعين عبارات السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات غريبة بأسماء غير مفهومة وجميعهم يوجهون الشتائم بنفس الطريقة.

وكتب نصار عبر حسابه على “فيسبوك”: “لما اتكلمت عن التحرش.. دخل عليا كمية ناس غريبة تشتمني.. هما مش ناس.. هما عبارة عن smtt3003 او mhm3304, fttm655، اللي هو انا مش فاهم دول بني آدميين ولا موبايلات نوكيا قديمة!! وكله بيشتم بنفس الطريقة… وأنا عايز أسأل سؤال واحد بس، إنت روبوت؟”.

وكان إياد قد نشر على حسابه بـ”إنستغرام” منشوراً وجه فيه نصائح للمتابعين بأن يشغل كل واحد فيهم نفسه بهمومه وأن يتركه من مشاكل غيره.

يُذكر أن إياد نصار شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل “ليالينا 80″، من بطولة غادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.