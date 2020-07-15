محمد هنيدي يتعرض لهجوم عنيف بسبب زوجة ممثل شهير

متابعة بتجــــــــــرد: سخر الفنان محمد هنيدي، بطريقته الخاصة من خبر خيانة زوجة الممثل العالمي ويل سميث، المنتشر عبر منصات السوشيال ميديا في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام القليلة الماضية، والتي اعترفت فيه جادا سميث بإقامة علاقة مع المطرب أوغست إلسينا، أثناء انفصالها عن زوجها في 2018.

ونشر هنيدي على حسابه الخاص بـ”تويتر” صورة له من مشهده الشهير في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وهو يقول لأحمد السقا “أنا قولتلك حريم لأ حريم لأ، متأمنش لحرمة في الدنيا دي غير أمك، ولو أبوك طلقها متأمنلهاش”.

وتسببت النصيحة في موجة من الغضب، إذ اعتبرتها السيدات تحريضًا مباشرًا ضدهن، وكررن عبارة “وأنتم الملائكة اللي نازلة من السماء!”.

في المقابل، علق عدد من الرجال على مزحة هنيدي، باعتبارها ليست في محلها: “الموقف لا يحتاج إلى الهزار لأن مفيش بني آدم يحب يتحط فيه”.

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وكان موقع ديلي ميل قد نشر فيديو للنجم ويل سميث، وهو يرصد صوراً قبل عامين بطريقة السيلفي، وعبر فيه سميث عن مدى عمق المشكلات في زواجه من جادا، وقال إن جادا غير سعيدة وإنه طلب منها أن تخرج وتبحث عن السعادة لنفسها بطريقتها وبالشكل الذي تراه مناسباً لها، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن تضع مسئولية سعادتك على شخص.

وأوضح سميث أن هذا الشخص قد يساعدك على تحسين مزاجك ويجعلك تضحك، لكن مسئولية السعادة لا يجب أن يضعها الإنسان على غيره فكل شخص مسئول عن سعادته.

وكانت جادا سميث اعترفت أمام زوجها بتفاصيل خيانتها له، وكشفت من خلال فيديو وهي تجلس على طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث. واعترفت بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوغست إلسينا.