بالفيديو- مروان خوري يطرح أحدث أعماله “كمّل حياتك”

Jul 15, 2020
بعد أيام من التشويق، أطلق الفنان الشامل مروان خوري أحدث أعماله الغنائية “كمّل حياتك” من كلماته والحانه ومن توزيع داني خوري.
الأغنية أصبحت متوفرة على قناة “خوري” الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: ”لما الحياة تقسى عليك وتحبسك جوات غرفة/ تشعر بلحظة تعبت واستسلمت مش قادر تكفي/ وتفهم ساعتها كيف انو الفرح والضحك والألفة/ الهن ثمن ما كانوا بالصدفة/ دور متل غرقان على بر الامان/قلبك يقلك ضل حاول بعد نتفي/كمل حياتك كملا/ ما عاد تطلع ورا/ في إشيا بيكتبها الوجع بين السطور بتنقرا“.
الكليب حمل توقيع فالنتينا خوند التي مزجت لقطات لمروان خوري أثناء تسجيل الأغنية في الاستديو، بالاضافة الى لقطات من واقع الحياة التي تأثرت بالحدث الذي ضرب الأرض بأكملها.
كالعادة قدم “خوري” الأغنية بإحساسه الفريد، طارحاً الأمل بأن الحياة يجب أن تكمل وأن الانسان يجب ان لا يلتفت الى الوراء، وعليه ان يستغل كل لحظة فرح وألفة خاصة بعدما ضرب الأرض مرض خطير فارضاً شروطه بالتباعد الاجتماعي فأدرك البشر معه قيمة الألفة واللقاء والعادات الاجتماعية التي فقدها فجأة ومن دون إنذار.
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