مايا دياب تكشف كواليس حفلها في الطبيعة وجمهورها في الإنتظار

تستعد النجمة مايا دياب لتطل على جمهورها في حفلها المباشر الثالث على التوالي وذلك مساء الأربعاء في 16 يوليو عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

كعادتها وبطريقة مبتكرة، أعلنت مايا عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي عن حفلها المباشر القادم حيث نشرت عدة مقاطع فيديو كشفت من خلالها عن كواليس التحضيرات مع فريق العمل ولا سيما المصمم نيكولا جبران، المنتجة كريستال يونس ومصمم الديكور شربل زغيب الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالتعاون مع مايا وبخوض هذه التجربة التي وصفوها بالفريدة من نوعها. كما تحدثت مايا شخصيا عن تفاصيل هذه التجربة قائلةً: “هالمرة اخترت الطبيعة، أتواجد هنا منذ أربعة أيام وأعيش تجربة لا أريد أن تنتهي، هناك سحر غريب في هذا المكان، كأن روحاً غريبة موجودة هنا”. ولم تكشف مايا عن المكان الذي ستطلّ من خلاله على الجمهور.

وقد عبر محبو مايا ومتابعوها عن حماسهم الكبير للحفل وكيف ستظهر مايا وخاصة أنها قد نشرت صورًا جديدة لها تميزت بإطلالة غريبة وأرفقتها بتعليق: “هالمرة اخترت الطبيعة”.

ومن المتوقع أن تقدم مايا باقة من أجمل أغانيها وبما فيهم أغنية “نهارنا وردي” التي أطلقتها مؤخرا، بالإضافة الى أغاني أخرى منوعة.

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يذكر أن مايا أيضا قد شاركت بإطلاق التشكيلة الجديدة من عدسات أمارا المتوفرة حصريا على موقع بوتيكات، وقامت بجلسة تصوير خاصة لإطلاق هذه المجموعة تتعلق بفكرة الحفل حيث علقت على الصور أيضاً بالقول: “هالمرة اخترت الطبيعة”.

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