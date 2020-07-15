فن ومشاهير

كارول جي تكشف اصابتها بفيروس كورونا

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كشف موقع Just Jared  عن اصابة النجمة العالمية كارول جي بفيروس المستجد – كوفيد 19 بعد تبين ايجابية تحليلها.

وقال الموقع الامريكي ان كارول جي كانت ملتزمة بالحجر المنزلي والاجراءات الوقائية ورغم ذلك اصيبت بكورونا ، دون معرفة مصدر العدوى.

كارول جي اسمها الحقيقي كارولينا جيرالدو نافارو ولدت  في 14 فبراير 1991 بـ كولومبيا ، كانت على علاقة مع مغني الراب أنويل إي إي منذ 2018 وقد تمت خطوبتهما مؤخرًا، كانت على علاقة مع جي بالفين في عام 2017 .  

وأبدت كارولينا جيرالدو اهتمامًا بالموسيقى، متأثرة بوالدها غييرمو جيرالدو ، الذي كان أيضًا مغني، درست في ميديلين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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