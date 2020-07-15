كارول جي تكشف اصابتها بفيروس كورونا

كشف موقع Just Jared عن اصابة النجمة العالمية كارول جي بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 بعد تبين ايجابية تحليلها.
وقال الموقع الامريكي ان كارول جي كانت ملتزمة بالحجر المنزلي والاجراءات الوقائية ورغم ذلك اصيبت بكورونا ، دون معرفة مصدر العدوى.
كارول جي اسمها الحقيقي كارولينا جيرالدو نافارو ولدت في 14 فبراير 1991 بـ كولومبيا ، كانت على علاقة مع مغني الراب أنويل إي إي منذ 2018 وقد تمت خطوبتهما مؤخرًا، كانت على علاقة مع جي بالفين في عام 2017 .
وأبدت كارولينا جيرالدو اهتمامًا بالموسيقى، متأثرة بوالدها غييرمو جيرالدو ، الذي كان أيضًا مغني، درست في ميديلين.
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