هل يتسبب "بير الوطاويط" في أزمة بين هشام هلال وأحمد مراد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بالتعاون مع الكاتب والسيناريست هشام هلال، تستعد دار نول للكتب لطرح رواية "بير الوطاويط"، التي تعاقدت معه عليها في أغسطس 2019، بعدما كتبها للدراما التليفزيونية وسجلها بالمصنفات الفنية عام 2017، لنشرها في عمل روائي، كما من المقرر نشرها كرواية مصورة أيضًا.

وفي بيان صحفي صادر عن الدار، أشار القائمون عليها أن "بير الوطاويط" كان من المقرر نشرها كرواية في مارس الماضي، وعلى شكل رواية مصورة في يناير 2021، ولكن نظرًا لانشغالات الكاتب وبعدها وقوع أزمة وباء كورونا، تم تأجيل كافة خطط النشر، خصوصًا وأن مصر أيضًا طبقت الإغلاق شبه الكامل لأقل من 3 أشهر، وتم الاتفاق على إصدار العمل على شكل رواية أولًا في ديسمبر 2020، بالتزامن مع معرض بيروت، ومن بعده معرض القاهرة 2021.

وتابع البيان "الدار فوجئت في مساء يوم السبت 27 يونيو 2020، بإعلان الكاتب أحمد مراد لروايته الجديدة تحت عنوان (لوكاندة بير الوطاويط)، وهو تقريبًا نفس عنوان الرواية التي نقوم بتجهيزها للنشر في ديسمبر المقبل".

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واستطردت: "برغم أننا نعلم أن الاسمين يختلفان قليلًا، لكنهما يتشابهان كثيرًا في الجزء الأهم والأكبر وهو عنوان الكتاب في كلمتي (بير الوطاويط) والتي كررها أحمد مراد في عنوان روايته، وعنوان الكتاب على الغلاف هو أول شيء يقع عليه نظر القارئ، ونتخوف لذلك من التسبب في خلق حالة من الارتباك لدى القارئ، أو حالة من الحساسية بين الكاتبين الكبيرين، خصوصًا أن لكل منهما اسمه المميز في عالم الدراما والسينما".

تابعت: "بعدها قرّرنا في نول أن نتوجّه إلى الأعزاء في دار الشروق المرموقة أوّلًا لحفظ حقوق الجميع، وبحث إمكانيّة تغيير عنوان كتاب الأستاذ أحمد مراد الجديد، وإن تعذّر ذلك، فليقوموا أولًا بإيضاح هذا الأمر عبر منابرهم الإعلامية وما أكثرها وأشهرها لكي نتلافى أية مزاعم أو حماقات قد يصدرها أشخاص مغرضون، أو أي من هواة الصيد في الماء العكر، مما سيسبب أذىً لكلا الكاتبين، ولكن للأسف لم نستلم حتى تاريخه أية مخاطبات".

يُذكر أن هشام هلال له عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية حققت نجاحات كبيرة، بينها "كازابلانكا"، "حواري بوخاريست"، "تحت الأرض" و"طرف تالت".