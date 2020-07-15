الليلة.. محمد رمضان يطرح "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنيته الجديدة "تيك توك"، مساء اليوم الأربعاء.

ونشر "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له من الكليب، معلقا: "الليلة إن شاء الله أغنية تيك توك، على قناتي الرسمية بموقع يوتيوب".

ويشارك "رمضان" تقديم الأغنية مع مغني الراب الأرميني الأصل سوبر ساكو، وشارك في كتابة الأغنية، وصور رمضان الأغنية في مصر بينما قام ساكو بالتصوير في لوس أنجلوس الأمريكية، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

وشارك في كتابة كلمات الأغنية كابوس، وفرغلي بلاكس، وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو.