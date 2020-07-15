فيديو.. عبدالرحمن أبو زهرة: " لو بعدت عن التمثيل أموت وحاسس بإهمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، مساء أمس، إنه يشعر بإهمال شديد تجاهه.

وتابع: "أنا ممثل كوميديان من الدرجة الأولى، وقمت ببطولة مسرحيات في فترة الستينات والسبعينات، مثل مسرحية زهرة الصبار التي رفضها نجوم كبار، وحينما قدمتها مع النجمة العظيمة سناء جميل كسرنا المسرح، واستمر عرضها 3 شهور، وهذا لم يحدث من قبل وقتها في تاريخ المسرح القومي".

وأضاف: "أنا كوميديان ومعرفش ليه بيجيبوني ضيف شرف".

وأوضح أنه في مارس الماضي احتفل بمرور 60 عاما على دخوله مجال الفن، متابعا: "أنا لو مامثلتش أطق أموت".

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وأضاف أنه على مدار 40 عاما، قدم عددا كبيرا من الأعمال المسرحية على خشبة المسرح القومي، كما عمل في التليفزيون والمسرح والإذاعة.

واستكمل حديثه: "أنا بعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة، وبدايتي كانت في الاذاعة، كنت ممثل إذاعي جامد وعندي خبرة طويلة من جهة التمثيل".

وأعرب عن استيائه من وجود مخرجين كبار لا يعملون، معلقا: "شايف صمت كبير وشايف مخرجين في عصري كانوا كبار جدا قاعدين في بيتهم مش قادر أتحملها عليهم الحكاية دي، واحد زي محمد فاضل وواحدة زي إنعام محمد علي مابتشتغلش، وقاعدين في بيوتهم".

النجم عبدالرحمن أبو زهرة، له عدد كبير من الاعمال الهامة أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "الملك فاروق"، "بئر الحرمان"، "ملكة في المنفى" وغيرها.