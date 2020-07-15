أحمد الفيشاوي يكشف عن شخصيته في فيلم "الحارث"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن صورتين من فيلمه الجديد "الحارث".
وعلق "الفيشاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "يوسف من فيلم الحارث، قريبا، إنتاج شركة سكوب عماد السيد، وخالد حال".
فيلم "الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، محمود الليثي، علي الطيب، أسماء جلال، ومن إخراج محمد نادر.
ويستكمل الفنان أحمد الفيشاوي، مشاهده ضمن أحداث فيلم "30 مارس"، وهو من بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
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