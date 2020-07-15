رسالة أميتاب باتشان من المستشفى وجمهوره يقيم الصلوات من أجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، غرد النجم الهندي أميتاب باتشان، وتوجه بالشكر للعاملين بالقطاع الطبي في الهند، مؤكدا أنهم يحملون أعلام الإنسانية.

وبحسب وكالات عالمية فإن الحالة الصحية للنجم الهندي ونجله الممثل أبهشيك باتشان، مستقرة، ويخضعان للعلاج داخل المستشفى.

وحرص عدد من جمهور النجم الهندي، على إقامة الصلوات من أجل تعافيه، ونشرت عدد من الوكالات العالمية صورا من طقوس الصلاة التي أقامها عدد كبير من جمهور "باتشان".

وكان أبهشيك باتشان قد أعلن إصابته ووالده بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما للمستشفى، وبعد إجراء مسحة لزوجته النجمة الهندية إيشواريا راي تأكدت إيجابية التحليل، وتم عزلها وابنتها المصابة داخل المنزل، بينما ظهرت نتيجة باقي أفراد اسرة النجم العالمي سلبية.