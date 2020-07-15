تراند اليوم : فنانة مصرية تكشف تفاصيل مثيرة عن تعرضها للتحرش داخل الجيم.. الجاني مفاجأة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المصرية أميرة فتحي، بعدما أطلقت تصريحات عن تعرضها للتحرش من قبل بعض السيدات، بعد نشرها صورة من "الجيم".

وتثير قضايا التحرش جدلا واسعا في مصر، وذلك بعدما تم الكشف عن شاب في الجامعة الأمريكية تحرش بأكثر من 100 فتاة.

Advertisements



وقالت أميرة فتحي إنها واحدة من الفنانات اللاتي تعرضهن للتحرش، بعد نشرها لصورة مع صديقها، المدرب الخاص بها في الجيم، وأكدت أنها فوجئت بتحرش النساء والفتيات بها، قبل الرجال.

وكتبت أميرة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش، بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي، أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي، وفي نفس الوقت هو الـtrainer اللي معايا في الجيم، وكانت صورة عادية جدا، وكان في جزء من جسمي بان من الـ"t –shirt" غصب عني، حاجة مقصدهاش".

وأضافت: "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيا هما البنات والستات، للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده، لكن عمري ما تفاعلت معاه، واحد من أصدقائي هو اللي قالي، لأنه يشتغل في مباحث الإنترنت، وسألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لا، واكتفيت إنه مسح الصورة، وللأسف إن admin الجروب من el friends اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين، وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري".