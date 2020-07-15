أيمن بهجت قمر يهنىء السبكي بمناسبة فيلم "صاحب المقام"

حرص الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على تهنئة لعائلة السبكي الإنتاجية الفيلم الجديد "صاحب المقام"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وجه أيمن تهنئته قائلاً:"مبرووووك يا ماندو ❤ مبروك يا آل السبكي".

يذكر ان أيمن يبدأ في فيلمه الجديد بعنوان "تحت تهديد السلاح" وهو من انتاج أحمد السبكي، منبطولة"هاني سلامة، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، غادة عادل"، ومن إخراج:محمد العدل.

وشارك أيمن في السباق الرمضاني من خلال

كتابته لمسلسل "فلانتينو"، بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، وإخراج رامي إمام.