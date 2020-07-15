تفصيل .. آخر تطورات قضية أوزان جوفين بالتعدي على دينز بولوتسوز

اعتدى الفنان أوزان جوفين على حبيبته دينز بولوتسوز، وقامت دينيز بالادعاء عليه ووجهت له تهمة التعدي عليها بالضرب والإهانة، ومن ناحيتها نشر اوزان بعض الصور له وظهر من خلالها آثار ضرب دنيز له.

ثم شغلت القضية الرأي العام، وخاصةو أنها تتعلق بفنان

عالمي مشهور، وأيضًا ضد حقوق المرأة، حيث تعاطف عدد كبير من الناس حول العالم مع دنيز، رافضين العنف ضد المرأة.

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ثم صدر حكم بالسجن على أوزان لمدة 13 عامًا وستة أشهر بعدما بتهمةالإهانة

وحجز حرية دينز الشخصية والضرب المتعمد، وتم النظر أيضًا في الجروح البسيطة التي سببتها دنيز لاوزان، حيث حاولت منعه من ضربها.

يذكر أن الفنان أوزان جوفين شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل الإختيار، والمسلسل من تأليف أوزليم يوسيل، وإخراج أولوك بايراكتر، وبطولة كل من خالد إرجنتش، أصلي إنفر، برجي أكلاي، نور فتاهجلو، فيدا يورتسيفير أيبك.