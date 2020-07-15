بدون كلام .. أغنية جديدة لـ أحمد شيبة بتوقيع الملحن تامر حجاج

كشف الملحن تامر حجاج عن تعاونه مع النجم أحمد شيبة، وذلك من خلال أغنية بدون كلام.

وصرح الملحن تامر حجاج قائلًا: أغنية بدون كلام من كلمات عصام حجاج، وألحاني، وتوزيع إسلام شيبسي، وميدو مزيكا، وإخراج محمد

حجازي.

يذكر أن الملحن تامر حجاج لحن مؤخرًا كليب سيبونا في حالنا، للنجم حكيم، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع

يوتيوب.

كما قام بتلحين أغنية الأصيل للنجم أحمد شيبة، من مسلسل الفتوة والتي كسرت حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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ولدى الملحن تامر حجاج باقة لامعة من أجمل الأغاني والكليبات من بينها: هبقى حاجه، وبحبك يا صاحبي للنجم أحمد سعد، كل الحكاية للفنان صلاح الأسمر.