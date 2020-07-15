صور..أحمد الفيشاوي يكشف عن شخصيته في فيلم "الحارث"

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن الملامح الاولية لشخصيته في فيلمه الجديد "الحارث"، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر الفيشاوي صور من دوره في الفيلم وعلق عليه قائلاً:"يوسف من فيلم الحارث.. قريبا أحمد

الفيشاوي.. ياسمين رئيس"، وعبر متابعيه عن تشوقهم لعرض الفيلم وذلك عبر تعليقاتهم على الصور.

فيلم "الحارث"من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد

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نادر، الذي انتهى من تصويره، ومن المقرر طرحه خلال الفترة السينمائية المقبلة.

كما يستكمل الفيشاوي تصوير فيلم "30 مارس من بطولة " دينا الشربيني، خالد الصاوي، محمدجمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمد خالد موسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.