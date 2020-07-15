فيديو..البرومو التشويقي لفيلم "صاحب المقام"

نشر المنتج أحمد السبكي البرومو الدعائي الرسمي لفيلم عيد الأضحى "صاحب المقام"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق السبكي عليه قائلاً:"صاحب المقام شاهد قبل السينمات، حصرياً على شاهد"، ومن المقرر عرضه في

موسم عيد الأضحى السينمائي.

الفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وهو

أول فيلم صوفي مصري كما وصفه مؤلفه إبراهيم عيسى.

ويعتبر الفيلم عودة سينمائية للفنانة يسرا بعد غياب 7 سنوات عن الساحة السينمائية، حيث كان آخر أعمالها من خلال فيلم "جيم أوفر" مع الفنانة مي عز الدين، الفنان محمد نور، الذي تم عرضه للجمهور عام 2013.

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