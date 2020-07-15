فيديو.. "كل سنة وأنت طيب" جديد إيساف على مزيكا

طرح المطرب إيساف، اليوم الأربعاء، أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وأنت طيب" ويعرض الآن على مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

والأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد اني، ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.

يقول مطلع أغنية "كل سنة وأنت طيب":..

ياللي فاكرة قلبي طيب

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كل سنة وأنت طيب

جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ

وبتعب حبيبتى لأنك صاروخ

ورغم أني دايما بقابل بنات

بس أنتي عملتي في قلبي شروخ