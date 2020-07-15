حصرياً.. أغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد عبر إذاعة "نجوم إف إم"

أعلنت الإذاعية جيهان عبد الله، عن طرح أغنية الفنان سعد لمجرد الجديدة للمرة الاولى عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ومن المقرر أن تذاع الأغنية مساء اليوم، عبر برنامجها الأسبوعي "أجمد سبعة الساعة سبعة"، حسب ما أعلنت عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام
"عدى الكلام" هي أول أغنية لسعد باللهجة المصرية،يقدمها ثلاثي من أنجح صانعي الأغنية المصري، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع:توما، وتعرض طرحها لعدة تأجيلات ،ليكن اليوم هو الموعد الرسمي لطرحها حسب ما أعلن سعد في وقت سابق عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
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