أحمد حازم يكشف لـ الوفد تفاصيل تعاونه مع شيرين عبدون

كشف الملحن والمنتج أحمد حازم تفاصيل تعاونه مع الفنانة شيرين عبدون، وذلك من خلال أغنية تحمل اسم أقوى من الظروف. وقال أحمد حازم في تصريحات خاصة لـ الوفد: أغنية أقوى من الظروف من كلمات Advertisements عبد الرحمن محمد، وألحاني، وتوزيع عمر الإمام، وإنتاج jazzy productions. عبد الرحمن محمد، وألحاني، وتوزيع عمر الإمام، وإنتاج jazzy productions. يذكر أن أغنية أقوى من الظروف، أولى إنتجات شركة jazzy productions، ومن المقرر طرحها على هيئة فيديو كليب في بداية موسم الشتاء المقبل.

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