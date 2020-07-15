سواريز يعلّق على ضياع لقب الليغا وهدف برشلونة القادم

دعا لاعب برشلونة الإسباني، لويس سواريز، للتركيز على المباراتين المتبقيتين في الدوري، مؤكدا على أهمية “نقد الذات” و”عدم البحث عن تبريرات” فيما يتعلق بنتائج النادي الكتالوني هذا الموسم.

وفي حديث مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قال سواريز: “نحن من جعل اللقب يهرب منا، وعلينا أن ننتقد أنفسنا وألا نبحث عن أعذار”.

وأضاف النجم الأورغوياني: “من أجل مجد برشلونة علينا الفوز في اللقاءين الأخيرين بالدوري، ومن ثم التركيز على دوري الأبطال، بحيث نناضل في سبيل الفوز به”.

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وأشار سواريز إلى أن لاعبي برشلونة “سمحوا للقب بأن يضيع من أيديهم، بعد الصدارة التي كانوا يحتلونها”.

ورغم انتقاد زملائه في الفريق لتقنية “الفار” التي منحت برأيهم خصم البلوغرانا، ريال مدريد، عددا من الفرص الحاسمة، إلا أن سواريز أصرّ حسبما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، على أن “تصيّد أخطاء تقنية الفيديو لن يفيد”، مضيفا أن الحل بمثل هذه الأمور يكمن في “البحث عن الأخطاء لإصلاحها، ونواجه الحقيقة مع النقد الذاتي”.

ويبتعد برشلونة عن المتصدر ريال مدريد بفارق 4 نقاط، مع تبقي جولتين في الدوري، وسيضمن النادي الملكي التتويج باللقب لأول مرة منذ 2017 إذا فاز على فياريال، الخميس المقبل، أو إذا تفوق على ليغانيس في الجولة الأخيرة.