تراند اليوم : شاهد.. إعلامية شهيرة تهاجم محمد رمضان: الأدب صار صفر

هاجم نشطاء التواصل الإجتماعي الفنان المصري محمد رمضان بعد ظهوره مع زوجته في السيارة وهي تقبله، على أنغام أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم.وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي انضمت لقائمة المهاجمين، موضحة أن هذا التصرف غير أخلاقي ولا يصح أن يتم نشر الخصوصية بين الزوجين على العلن.

وقامت العيدان بنشر مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة ”فيديو محمد رمضان وزوجته أحضان وبوس.. وتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شيء خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمرة سوي لايف كامل مرة واحدة إيه بقت من الخصوصية الأدب صار صفر.