تراند اليوم : شاهد.. والدة سلمى حايك تثير الجدل في ظهورها معها

نشرت النجمة المكسيكية من أصول لبنانية سلمي حايك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها برفقة والدتها وذلك لمناسبة عيد ميلاد الأخيرة.

وأرفقت حايك الصورة برسالة عايدت فيها والدتها بالقول:”عيد ميلاد سعيد أمي الرائعة. شكراً لك لأنك منحتني الحياة والحب والجينات”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أجمعت التعليقات على الشبه الكبير بين حايك ووالدتها، وخاصةً لناحية العيون.

ويشار إلى أن الأم وتدعى ديانا خيمينز مكسيكية من أصل إسباني في حين أن والد حايك هو رجل الاعمال المكسيكي من أصل لبناني سامي حايك.