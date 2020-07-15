فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. والدة سلمى حايك تثير الجدل في ظهورها معها

0 نشر
سماح محمد 0 تبليغ

Advertisements

نشرت النجمة المكسيكية من أصول لبنانية سلمي حايك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها برفقة والدتها وذلك لمناسبة عيد ميلاد الأخيرة.
وأرفقت حايك الصورة برسالة عايدت فيها والدتها بالقول:”عيد ميلاد سعيد أمي الرائعة. شكراً لك لأنك منحتني الحياة والحب والجينات”.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أجمعت التعليقات على الشبه الكبير بين حايك ووالدتها، وخاصةً لناحية العيون.
ويشار إلى أن الأم وتدعى ديانا خيمينز مكسيكية من أصل إسباني في حين أن والد حايك هو رجل الاعمال المكسيكي من أصل لبناني سامي حايك.

View this post on Instagram

Happy birthday to my beautiful mother. Thank you for the life the love and the genes 🧬. Feliz cumpleaños a mi hermosa madre. Gracias por la vida el amor y los genes 🙏❤️💋💓🎂😍🍷🎁💕

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on

 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا