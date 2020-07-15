قبلة وحضن.. احمد الفيشاوي وزوجته في وصلة حب بعطلتهما الصيفية.. صور

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور جديدة يظهر من خلالها بصحبة زوجته، وهو يقبلها ويحتضنها في منزلهما.

وظهر الفيشاوي في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يقبل ويحتضن زوجته، ليحظى بإقبال كبير على الصور من قبل جمهوره ومتابعيه خلال دقائق من نشرها.

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ويواصل الفيشاوى تصوير مشاهد فيلمه الجديد «30 مارس»، حيث نشر على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مجموعة صور من كواليس الفيلم تجمعه مع الفنان خالد الصاوى والمخرج خالد موسى معلقاً عليها: «كواليس فيلم 30 مارس».

فيلم «30 مارس» ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.