عبدالرحمن ابو زهرة: أعاني من حالة اكتئاب وأفكر في اعتزال الفن

وصف الفنان عبدالرحمن أبوزهرة قرار الفنان لطفي لبيب بإعلان اعتزاله الفن، بسبب حالته الصحية بأنه غريب جداً، موضحاً: «حالتي الصحية أخطر من لطفي لبيب، فأنا أعاني من اكتئاب كامل وإحساس بالغربة».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» تقديم الإعلامية جيهان لبيب المذاع على فضائية «المحور»: «المخرجين حالياً لا يفهموني فأنا فنان كوميدياني، ومعرفش ليه المخرجين بيستضيفوني كضيف شرف».
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وأوضح: «في مارس الماضي احتفلت بمرور 60 عاماً على احترافي الفن، وأنا لو ممثلتش أطق أموت، فأنا أعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة وعندي خبرة طويلة في كافة أنواع التمثيل».
وأكد: «أفكر في الاعتزال بسبب عدم عرض أعمال فنية عليا، وأقول للمنتجين في واحد اسمه عبدالرحمن أبوزهرة ينتظر دور كوميدي»، مضيفاً: «فقدت زوجتي من شهر بعد قصة حب استمرت 56 عاماً، فكانت صدمة قوية عليا وفكرت أزور طبيب نفسي».
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