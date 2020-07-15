حالة من الصدمة والذهول أصابت الوسط الفني بعدما نشرت الجميلة الأجر الذي طلبته الفنانة ياسمين صبري من فريق إعداد برنامج الحكاية، الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة mbc مصر والذي كان 250 ألف دولار أمريكي، وهو ما يتخطى الأربعة ملايين جنيه،
وعلق عدد كبير من الفنانين على أجر ياسمين، ومن بينهم الفنان الشاب عمر خورشيد الذي عبر عن فزعه من المبلغ المطلوب، والذي يضاهي ميزانية فيلم سينمائي كامل.
اقرئي ايضا : القطيعة تمنع ياسمين عبدالعزيز من حضور زفاف شقيقها وائل
كما شهدت الجلسات الفنية حالة من الجدل والنقاش حول أجر ياسمين صبري وطلباتها التي أصبحت مبالغاً فيها، بالرغم من أنها لا تمتلك التاريخ الفني الذي يشفع لها في ذلك.
وأكد فنانون آخرون أنه من المفترض أن تكون هناك ضوابط للأجور والأرقام التي يطلبها الفنانون، سواء نظير مشاركتهم في الأعمال الفنية أو الظهور بالبرامج.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة داخل الوسط الفني بسبب أجر ياسمين صبري الخيالي الذي تحصل عليه مقابل ظهورها بالبرامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.