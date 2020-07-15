صدمة داخل الوسط الفني بسبب أجر ياسمين صبري الخيالي الذي تحصل عليه مقابل ظهورها بالبرامج

حالة من الصدمة والذهول أصابت الوسط الفني بعدما نشرت الجميلة الأجر الذي طلبته الفنانة ياسمين صبري من فريق إعداد برنامج الحكاية، الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة mbc مصر والذي كان 250 ألف دولار أمريكي، وهو ما يتخطى الأربعة ملايين جنيه،

وعلق عدد كبير من الفنانين على أجر ياسمين، ومن بينهم الفنان الشاب عمر خورشيد الذي عبر عن فزعه من المبلغ المطلوب، والذي يضاهي ميزانية فيلم سينمائي كامل.

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كما شهدت الجلسات الفنية حالة من الجدل والنقاش حول أجر ياسمين صبري وطلباتها التي أصبحت مبالغاً فيها، بالرغم من أنها لا تمتلك التاريخ الفني الذي يشفع لها في ذلك.

وأكد فنانون آخرون أنه من المفترض أن تكون هناك ضوابط للأجور والأرقام التي يطلبها الفنانون، سواء نظير مشاركتهم في الأعمال الفنية أو الظهور بالبرامج.